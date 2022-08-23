Условия лицензирования детсадов обсудили в Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введение лицензирования детских садов полностью поддерживают представители республиканских ассоциаций частных дошкольных организаций. При этом они предложили на первом этапе введения лицензирования детским садам, которые прошли аттестацию или же уже получают госзаказ от акиматов, выдавать лицензию автоматически. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По их мнению, это позволит ускорить введение лицензирования, снизив при этом организационную нагрузку на детские сады.

Свои предложения собственники дошкольных организаций озвучили во время встречи с руководством Министерства просвещения.

«В лицензировании первоочередная задача – навести порядок и обеспечить качество работы детских садов. В первую очередь, в группе риска именно те сады, которые находятся в подвалах, в квартирах без необходимых условий. Был случай, когда ребенка сбила машина при переходе детей на игровую площадку. Государство на сегодня не имеет рычагов воздействия. Поэтому мы хотели бы донести свое видение. Мы предлагаем автоматически лицензировать те детские сады, которые успешно прошли аттестацию и получают государственный заказ. Эти дошкольные учреждения уже имеют определенные документы, они находятся на виду, официально зарегистрированы и более или менее соответствуют требованиям, предъявляемым к деятельности детских садов. Акцент надо сделать на других садах, которые в тени», – предложила председатель Ассоциации частных дошкольных организаций «Әділет» Динара Кудайкулова.

Учредитель частного детского сада Оксана Ушкевич отметила, что необходимо разработать классификацию дошкольных организаций и четко прописать критерии для детских садов, мини-центров и др.

В свою очередь, министр просвещения Асхат Аймагамбетов выслушал предложения представителей республиканских ассоциаций частных дошкольных организаций и поручил рабочей группе с участием собственников частных дошкольных организаций рассмотреть правовую сторону реализации данного предложения.

«Нужно изучить правовую сторону, можно ли при принятии закона предусмотреть такие условия. Принципиального возражения с нашей стороны сейчас нет. Юристы должны поработать и внести предложения. Если мы поддержим эти предложения, то те детсады, которые уже получают госзаказ или успешно прошли аттестацию, смогут сразу же получить лицензию. Таким образом, лишь сады, не прошедшие аттестацию и не получающие госзаказ, и новые открывающиеся детсады будут лицензироваться, т.е. проходить все необходимые процедуры», – сказал министр.