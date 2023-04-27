Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Условия легализации «автоконструкторов» определили в МВД

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 08:05
Условия легализации «автоконструкторов» определили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел продолжается легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«С 23 января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тысяч автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тысяч единиц автотранспорта. Кроме того, в настоящее время МВД разработан проект постановления Правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов», то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей. Проект уже внесен на рассмотрение в Правительство, и ожидается его подписание на следующей неделе. После подписания постановления Правительства оно будет введено в действие по истечению 10 календарных дней со дня его официального опубликования и затем мы приступим к легализации автоконструкторов», – сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны. Под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года. Ранее в МВД РК сообщали, что автомобили-конструкторы легализоваться не будут. Легализацию ввезенных в РК автомобилей планируют провести за полгода. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.


Легализация. Приватизация   МВД РК   Авто с иностранными номерами  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана