Условия карантина ослабили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 22 ноября в Алматы ослабят карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного санитарного врача страны №42, регион будет работать по требованиям «желтой» зоны не менее 7 дней после перехода в «зеленую» зону.

В соответствии с требованиями «зеленой» зоны предприятия или организации, зарегистрированные в приложении Ashyq, могут работать до трех часов ночи.

Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе на 100 тысяч населения заболеваемость не достигает 50 человек, в соответствии с «зеленой» зоной будут упрощены карантинные меры.

«В соответствии с требованиями «зеленой» зоны, предприятие или организации, зарегистрированные в приложении Ashyq, могут работать до трех часов ночи. Лидеры в системе Ashyq работают до 5 утра. В отдельных местах общественного питания количество гостей увеличивается. Если в «желтой» зоне разрешено до 60%, то в «зеленой» - количество мест увеличивается до 70%. В то время как в фудкордах разрешено 20% в «желтой» зоне, в «зеленой» - 30%», - сказал главный санитарный врач Алматы

Кроме того, с сегодняшнего дня в Алматы начнут свою деятельность все перевозчики, в том числе и туристические. Вокзалы, ЦОНы, а также организации образования, столовые, бани, спортивно-оздоровительные центры и салоны красоты начнут работать без ограничений.

Напомним, с 18 ноября город Алматы находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса.