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    10:00, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Условия карантина ослабили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 22 ноября в Алматы ослабят карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению главного санитарного врача страны №42, регион будет работать по требованиям «желтой» зоны не менее 7 дней после перехода в «зеленую» зону.

    В соответствии с требованиями «зеленой» зоны предприятия или организации, зарегистрированные в приложении Ashyq, могут работать до трех часов ночи.

    Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе на 100 тысяч населения заболеваемость не достигает 50 человек, в соответствии с «зеленой» зоной будут упрощены карантинные меры.

    «В соответствии с требованиями «зеленой» зоны, предприятие или организации, зарегистрированные в приложении Ashyq, могут работать до трех часов ночи. Лидеры в системе Ashyq работают до 5 утра. В отдельных местах общественного питания количество гостей увеличивается. Если в «желтой» зоне разрешено до 60%, то в «зеленой» - количество мест увеличивается до 70%. В то время как в фудкордах разрешено 20% в «желтой» зоне, в «зеленой» - 30%», - сказал главный санитарный врач Алматы

    Кроме того, с сегодняшнего дня в Алматы начнут свою деятельность все перевозчики, в том числе и туристические. Вокзалы, ЦОНы, а также организации образования, столовые, бани, спортивно-оздоровительные центры и салоны красоты начнут работать без ограничений.

    Напомним, с 18 ноября город Алматы находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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