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Условия для вступления Ирана в ШОС – МИД РК опубликовал проект меморандума

Автор:  
Анеля Касымова
22 Августа 2022, 15:57
Условия для вступления Ирана в ШОС – МИД РК опубликовал проект меморандума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект меморандума об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно проекту документа, для вступления в ШОС Иран должен согласиться соблюдать цели и принципы хартии, положения договора, а также международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС.

Присоединиться к хартии, шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом Ирану нужно не позднее 1 декабря 2022 года, к международным договорам в рамках ШОС – не позднее 15 апреля 2023 года. После подписания всех документов, а их больше 40, совет глав государств примет решение о предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства-члена ШОС.

Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября текущего года. На встрече планируется подписать меморандум.


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