Условия для снятия карантинных мер по стране назвал Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Условия снятия карантинных мер во всех регионах Казахстана разъяснил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас по полному снятию карантина говорить на данную текущую ситуацию, конечно, преждевременно. Но я, забегая вперед, скажу, что для этого необходимо, чтобы все регионы, как минимум, были в «зеленой зоне». Есть у нас критерии распространения коронавируса. Вы знаете, что это, когда заболеваемость у нас не более 25 на 100 тысяч населения и коэффициент распространения R ниже 1. Это один из возможных критериев, на которые мы в дальнейшем можем ориентироваться. Ну и, конечно, это достижение полноценного охвата подлежащих групп населения и широких слоев населения, где коллективный иммунитет по вакцине будет составлять не менее 50-60%», - пояснил Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

В ходе онлайн-брифинга главный государственный санврач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер.

Ерлан Киясов прокомментировал вопрос по возможному прогнозу по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане. По его словам, повторение прошлогодней ситуации в июне не прогнозируется. Также он ответил на вопрос касательно того, когда будут вакцинироваться члены Правительства, а также депутаты.