РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Условия для развития ИИ в Казахстане назвали в МЦРИАП

    суперкомпьютер
    Фото: freepik.com

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили необходимость создания суперкомпьютера в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов также имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов искусственного интеллекта, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что в этой связи Министерство активно сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и научно-исследовательскими учреждениями для создания эффективной инфраструктуры, которая будет включать в себя аренду и покупку вычислительных мощностей, размещаемых в специализированных центрах обработки данных.

    — Это позволит обеспечить необходимые условия для развития ИИ в Казахстане. Объем вычислительных ресурсов, необходимых для ИИ, будет определяться в соответствии с потребностями государственных органов, высших учебных заведений, научного сообщества и частного сектора, — добавили в ведомстве.

    Напомним, до конца года в Казахстане будет запущен суперкомпьютер с использованием наиболее современных технологий. Об этом сообщил директор департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Дархан Мырзабаев в СЦК.

    Депутаты Парламента Мажилиса РК совместно с министерством разрабатывают законопроект по ИИ.

    Представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК обсудили влияние новых технологий на трудоустройство в Казахстане и авторское право.

    Теги:
    Технологии МЦРИАП Образование Развитие IT технологий в Казахстане Искусственный интеллект ИИ
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!