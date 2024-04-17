Условия для развития ИИ в Казахстане назвали в МЦРИАП

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили необходимость создания суперкомпьютера в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов также имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов искусственного интеллекта, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что в этой связи Министерство активно сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и научно-исследовательскими учреждениями для создания эффективной инфраструктуры, которая будет включать в себя аренду и покупку вычислительных мощностей, размещаемых в специализированных центрах обработки данных.

— Это позволит обеспечить необходимые условия для развития ИИ в Казахстане. Объем вычислительных ресурсов, необходимых для ИИ, будет определяться в соответствии с потребностями государственных органов, высших учебных заведений, научного сообщества и частного сектора, — добавили в ведомстве.

Напомним, до конца года в Казахстане будет запущен суперкомпьютер с использованием наиболее современных технологий. Об этом сообщил директор департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Дархан Мырзабаев в СЦК.

Депутаты Парламента Мажилиса РК совместно с министерством разрабатывают законопроект по ИИ.

Представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК обсудили влияние новых технологий на трудоустройство в Казахстане и авторское право.