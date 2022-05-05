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Условия для привлечения инвесторов в сферу энергосбережения создадут в РК
5 Мая 2022 18:43

Условия для привлечения инвесторов в сферу энергосбережения создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпринимается ряд мер, направленных на привлечение инвесторов в сферу энергосбережения в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» реализуют совместный проект «Создание условий для привлечения инвесторов в сферу энергосбережения в Казахстане».

Проект направлен на гарантирование кредитов, предоставляемых банками второго уровня энергосервисным компаниям для финансирования проектов по энергосбережению. Проект будет реализован в 2021-2026 годы. Сумма проекта составит 3,5 млрд тенге.

Программа гарантирования кредитов по энергоэффективности направлена на продвижение энергоэффективности зданий, инфраструктуры и других объектов. Также будет стимулировать экономический рост и устойчивость МСП, тем самым создавая и сохраняя рабочие места.

Цели проекта соответствуют Концепции по переходу к «зеленой « экономике.



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