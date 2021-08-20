Условия для официальных контактов с талибами назвали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин назвал условия, при которых Казахстан будет осуществлять официальные контакты с новым правительством Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, вчера МИД Казахстана сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане - мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в этой стране, мы поддерживаем заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, выполнение этих положений должно стать условием для начала диалога с новым правительством Афганистана.

«Гражданам Афганистана самим предстоит определить наиболее оптимальную модель государственно-общественного устройства. Сейчас нельзя говорить, что какие-либо страны признали или установили дипотношения с «Талибаном» - все находятся в наблюдении, насколько действия «Талибана» будут соответствовать их заявлениям и насколько они договороспособны», - заключил представитель МИД РК.