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Условия для инвалидов на выборах похвалил наблюдатель от Великобритании

20 Ноября 2022, 11:37
Условия для инвалидов на выборах похвалил наблюдатель от Великобритании
20 Ноября 2022, 11:37

Условия для инвалидов на выборах похвалил наблюдатель от Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший политический советник палаты общин парламента Великобритании Реза Табризи поделился впечатлениями после посещения избирательных участков для голосования на внеочередных президентских выборах в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я посетил три избирательных участка. Этого недостаточно, чтобы делать определенные выводы, но пока что я могу сказать, что все проходит хорошо. Я рад видеть прозрачность (…) Мы рады увидеть то, что мы увидели, особенно условия для людей с ограниченными возможностями, есть маршрут, как добраться до урны, чтобы бросить туда свой бюллетень. И это, действительно, заслуживает похвалы. Люди в хорошем настроении, надеюсь, что так и продолжится до конца дня», - сказал он во время пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что постоянно посещает Казахстан на протяжении 30 лет, с 1992 года. Он подчеркнул, что рад видеть среди кандидатов на выборах-2022 двух женщин и призвал молодых людей более активно участвовать в политике, чтобы менять жизнь людей.

Ранее наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств сообщили об отсутствии к данному часу нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране, и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.


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