Условия для голосования лицам с инвалидностью создали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 600 избирательных участков оснащены пандусами в Карагандинской области. Какие еще условия созданы для лиц с инвалидностью, прокомментировали в Карагандинской областной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области провели работу по паспортизации избирательных участков и включению их в Карту доступности. Данные о лицах с инвалидностью по запросу с местных исполнительных органов предоставляются в территориальные комиссии. Таким образом в Интерактивную карту доступности был внесен 621 открытый избирательный участок.

По области создаются условия безбарьерной среды для граждан с инвалидностью. При входе в здания, где располагаются помещения для голосования, предусмотрены поручни, пандусы.

«Всего граждан старше 18-ти лет с инвалидностью 50 485, из них количество граждан с особыми потребностями при голосовании 4 786, в том числе пользуются креслами-колясками 1610, с нарушениями зрения 1784, с нарушениями слуха 1392.

611 участков оснащены пандусами, 269 участков оснащены различными тактильными указателями», - сообщили в облизбиркоме.

Также во всех участках будут предусмотрены кабины для тайного голосования для удобства избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. Оборудованы уголки для лиц с инвалидностью.

Помимо этого в 5 городах и двух районах будет организован сервис инватакси. Этой услугой смогут воспользоваться жители Караганды, Балхаша, Сарани, Темиртау, Шахтинска, Абайского района. А также в Бухар-Жырауском, Нуринском и Осакаровском районах будут работать сурдопереводчики.

По последним данным количество избирателей в Карагандинской области составило 761 471 человек, из них впервые голосующих – 12 735.

Всего в области 654 избирательных участка. Все участки готовы к работе. Обеспечены бесперебойной связью, электроэнергией, водой, устойчивой телефонной связью и необходимой техникой. Все участки обеспечены резервным источником питания. Получены от ДЧС акты готовности.