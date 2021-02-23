Условие о модернизации производства поставил перед руководством АМТ глава Минэкологии

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев во вторник встретился с вице-президентом компании «АрселорМиттал Темиртау» Виджаем Гоялом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи стороны обсудили проводимые компанией природоохранные мероприятия, а также недавний инцидент по превышению эмиссий.

В беседе министр подчеркнул, что уровень загрязнения атмосферы Темиртау на сегодня является одной из главных экологических проблем страны.По данным М.Мирзагалиева, ежегодно с металлургического комплекса АО «Арселор Миттал Темиртау» в атмосферный воздух выбрасывается более 230 тысяч тонн загрязняющих веществ, это примерно 11 тонн загрязняющих веществ на каждого жителя города, включая детей и женщин.Реализуемые компанией природоохранные мероприятия глава Минэкологии назвал неэффективными.«На предприятии внедрены малоэффективные природоохранные мероприятия, работающие лишь на бумаге, и в «нарисованной отчетности«», - подчеркнул министр.За последние 5 лет предприятием было затрачено на природоохранные мероприятия 28 млрд тенге (67 млн долларов), а экологический эффект составил всего лишь снижение выбросов 190 тонн, или на 0,08% от фактических выбросов «Арселор Миттал Темиртау».В 2019 году компания взяла на себя обязательства в течение 2019-2024 годов снизить объемы выбросов на 60 тысяч тонн.«Однако, предприятие до сих пор не принимает меры по выполнению взятых на себя обязательств», - отметил М. Мирзагалиев.Учитывая экологическую обстановку Темиртау глава Минэкологии поставил вопрос перед руководством компании о проведении полной реконструкции и модернизации производства с переходом на наилучшие доступные технологии, со снижением объема выбросов минимум на 30% в ближайшие 4-года.Также министр обозначил необходимость внедрения автоматизированной системы мониторинга эмиссий, с передачей данных в режиме реального времени.В числе мер по улучшению состояния экологии города М. Мирзагалиев также напомнил об обязательстве компании по созданию «зеленого пояса» в Темиртау и прилегающей территории (посадка 500 тысяч деревьев).В апреле компания должна представить стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства.