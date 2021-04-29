Условие для выхода региона из «красной» зоны назвали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация - единственный путь для победы над коронавирусом. Об этом на совещании по вопросам вакцинации в регионе заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Сейчас в стране усиливается распространение инфекции, каждый день растет число заболевших. Обеспечение здоровья и безопасности населения - общая задача. Единственным способом победить опасную инфекцию является вакцинация. Без активизации работы по вакцинации нам трудно рассчитывать на выход из «красной» зоны. Если делать эту работу спустя рукава, возможно повторное усиление карантинных требований»,-заявил глава региона Махамбет Досмухамбетов, отметив, что прививочного материала в регион поступает достаточно, но работа организована не на должном уровне.

Руководитель управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, представив статистические данные, сообщил о возможности прививать до 5 тысяч человек ежедневно.

«К настоящему времени в область поступило 38 200 доз вакцины, из которых 37200 - «Спутник-V», 1000 доз – вакцина «QazCovid-in». Открыто 30 пунктов для прививок. В период с 1 февраля провакцинировано 20 228 человек. Наилучший показатель – среди работников правоохранительных органов- 96,6%», - проинформировал А. Байдуалиев.

По словам руководителя управления, до 1 мая планируется довести количество прививочных пунктов до 40, открыть пункты на базе передвижных медицинских комплексов для жителей отдаленных сел.

«Каждый из вас должен проникнуться сознанием того, что вакцинация крайне важна для здоровья и безопасности населения, и мы несем большую ответственность за это. Ответственным за вакцинацию лицам, соответствующим органам, акимам районов поручаю совместно с управлением здравоохранения усилить работу. Нужно создавать все условия гражданам, заинтересованным в получении вакцины, организовать эффективную информационно-разъяснительную работу. И обеспечьте первоочередную вакцинацию тех, кто непосредственно работает с населением – сотрудников правоохранительной сферы, медработников, педагогов, социальных работников и других», - поручил глава региона.

Как ранее сообщалось, 25 500 доз вакцины «Спутник V» доставили в Атырау.



