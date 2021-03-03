Ускорить вопрос по передаче бесхозных коммунальных сетей  поручил аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе аппаратного совещания под председательством главы региона Ондасына Уразалина были обсуждены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации, а также передачи инженерных сетей в доверительное управление субъектам естественных монополий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В нем приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи.

«В инфекционных стационарах получает лечение от КВИ 101 человек. В карантинных стационарах находятся 20 человек, загруженность составляет 5%. По иммунизации второго компонента вакциной «Спутник V» привито 480 медицинских работников. В начале марта ожидается прибытие 4100 доз. В 24 медицинских организациях по хранению вакцины имеется 41 морозильник, ожидается получение 11 морозильных камер. Для транспортировки вакцины имеется 61 термоконтейнер, ожидается получение дополнительных 74 термоконтейнеров», - проинформировал первый заместитель акима области Нуржауган Калауов.

В общей сложности, мониторинговыми группами проведено 10 320 рейдов с охватом 34 561 объекта. В результате к административной ответственности привлечены 1 956 лиц, наложены штрафы на сумму 188,8 млн. тенге.

Затем участниками совещания был рассмотрен вопрос по передаче бесхозяйных сетей и объектов, построенных за счет бюджетных средств в коммунальной сфере, а также газотранспортных и газораспределительных систем в доверительное управление субъектам естественных монополий.

Согласно Дорожной карты по передаче инженерных сетей (объектов, оборудований) в доверительное управление субъектам естественных монополий в регионе был сформирован перечень коммунальных и бесхозяйных инженерных сетей.

«Протяженность коммунальных сетей области составляет 10 690,4 км, в том числе газоснабжения - 2 182,5 км, водоснабжения – 3 505,3 км, водоотведения – 578,4 км, теплоснабжения – 540,6 км, электроснабжения – 3 883,6 км, из них подлежащие передаче СЕМ - 5 220,4 км. Протяженность бесхозяйных инженерных сетей составляет 135,2 км, в том числе 7,5 км сетей теплоснабжения, 127,7 км сетей электронсабжения и 22 ед. трансформаторных подстанций», - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Айбек Кайер.

Основная доля непереданных инженерных сетей области приходится на город Актобе, а именно на садоводческие коллективы и микрорайонах Батыс 1, 2.

В целях соответствующего обслуживания данных сетей специализированной организацией, что позволит уменьшить число аварий и потерь, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, в июле 2020 года между акиматом города Актобе, ТОО «Aametrology+ standartisation» и фондом «Парыз» был заключен трехсторонний договор на проведение инвентаризации инженерных сетей в мкр. Батыс 1, 2.

По итогам проведенных работ в мкр.Батыс 1,2 ТОО «Aametrology+ standartisation» были обследованы сети газоснабжения – 64,1 км, водоснабжения – 45,6 км, водоотведения – 50,3 км, электроснабжения – 53,6 км.

Ондасын Уразалин поручил акимам районов и города Актобе провести соответствующие работы по принятию выявленных бесхозяйных сетей в коммунальную собственность, также акимату г. Актобе предстоит ускорить работы по завершению инвентаризации в мкр.Батыс1,2 с проведением работ по изготовлению правоустанавливающих документов застройщиками и начать запланированную инвентаризацию сетей 338 садоводческих коллективов города Актобе