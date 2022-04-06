Ускорить темпы вакцинации от СОVID-19 поручил аким Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в связи с повторной вспышкой коронавирусной инфекции в соседних странах поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Китае вновь происходит вспышка коронавируса, ряд городов закрыт на карантин. Это может ухудшить ситуацию и в нашей стране. Сейчас положение дел в области стабильное. Карантинные ограничения постепенно упрощаются, люди свободно передвигаются. Единственный способ устойчивого сохранения такого положения в дальнейшем – вакцинация. Между тем, можно говорить о низких темпах работы в этом направлении. Население расслабилось из-за отмены масочного режима, постепенного снятия карантинных ограничений. Но невозможно предсказать ход распространения инфекции, как и ход болезни. Памятуя о прошлом, мы в любой момент должны быть готовы бороться с инфекцией, опираясь на накопленный опыт», - отметил Махамбет Досмухамбетов.

Руководитель управления здравоохранения Асхан Байдуалиев рассказал, что за последнюю неделю в Китае наблюдается вспышка нового штамма «стелс-омикрон» коронавирусной инфекции. Он подчеркнул необходимость усиления темпов вакцинации. Асхан Байдуалиев напомнил, что вакцина Рfizer, ​ разрешенная раньше только для отдельных категорий людей, теперь доступна для широкого круга населения на бесплатной основе.

«На сегодня в области I компонент вакцин получили 270​ 287 человек, или 73,9% населения, ​ ​ II компонентом привиты 257 768 человек или 70,4%. По состоянию на апрель 2022 года ревакцинации подлежат 215766 человек, из них ревакцинировано 54​ 237 или 25,1%. В области вакцина Рfizer необходима для 80​ 301 человека. На сегодня I компонентом этой вакцины привито 7926 человек, то есть 9,87%, а II компонентом- 6592 человека, или 8,2%. Наряду с этим, если сравнивать последние две недели, то показатели прививки I компонентом Pfizer выросли в 2,3 раза, а по II компоненту, наоборот, снизились в 1,3 раза», - сказал Асхан Байдуалиев.

На совещании была заслушана и ситуация в районах. Акимы связывают снижение темпов вакцинации со стабилизацией заболеваемости в последнее время.



Подытоживая собрание, Махамбет Досмухамбетов поручил руководителю управления здравоохранения и акимам города, районов усилить работу по вакцинации и ревакцинации.

«Руководителям каждой отрасли, управлений поручаю организовать работу по ревакцинации в подведомственных учреждениях. Обеспечьте использование в полном объеме выделенных вакцин, не допуская истечения их срока», - сказал глава региона.

К сведению, на сегодня в область доставлено 133​ 340 доз вакцины Pfizer. ​ ​