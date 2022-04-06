Ускорить темпы вакцинации от СОVID-19 поручил аким Атырауской области
«В Китае вновь происходит вспышка коронавируса, ряд городов закрыт на карантин. Это может ухудшить ситуацию и в нашей стране. Сейчас положение дел в области стабильное. Карантинные ограничения постепенно упрощаются, люди свободно передвигаются. Единственный способ устойчивого сохранения такого положения в дальнейшем – вакцинация. Между тем, можно говорить о низких темпах работы в этом направлении. Население расслабилось из-за отмены масочного режима, постепенного снятия карантинных ограничений. Но невозможно предсказать ход распространения инфекции, как и ход болезни. Памятуя о прошлом, мы в любой момент должны быть готовы бороться с инфекцией, опираясь на накопленный опыт», - отметил Махамбет Досмухамбетов.
Руководитель управления здравоохранения Асхан Байдуалиев рассказал, что за последнюю неделю в Китае наблюдается вспышка нового штамма «стелс-омикрон» коронавирусной инфекции. Он подчеркнул необходимость усиления темпов вакцинации. Асхан Байдуалиев напомнил, что вакцина Рfizer, разрешенная раньше только для отдельных категорий людей, теперь доступна для широкого круга населения на бесплатной основе.
«На сегодня в области I компонент вакцин получили 270 287 человек, или 73,9% населения, II компонентом привиты 257 768 человек или 70,4%. По состоянию на апрель 2022 года ревакцинации подлежат 215766 человек, из них ревакцинировано 54 237 или 25,1%. В области вакцина Рfizer необходима для 80 301 человека. На сегодня I компонентом этой вакцины привито 7926 человек, то есть 9,87%, а II компонентом- 6592 человека, или 8,2%. Наряду с этим, если сравнивать последние две недели, то показатели прививки I компонентом Pfizer выросли в 2,3 раза, а по II компоненту, наоборот, снизились в 1,3 раза», - сказал Асхан Байдуалиев.
На совещании была заслушана и ситуация в районах. Акимы связывают снижение темпов вакцинации со стабилизацией заболеваемости в последнее время.
Подытоживая собрание, Махамбет Досмухамбетов поручил руководителю управления здравоохранения и акимам города, районов усилить работу по вакцинации и ревакцинации.
«Руководителям каждой отрасли, управлений поручаю организовать работу по ревакцинации в подведомственных учреждениях. Обеспечьте использование в полном объеме выделенных вакцин, не допуская истечения их срока», - сказал глава региона.
К сведению, на сегодня в область доставлено 133 340 доз вакцины Pfizer.