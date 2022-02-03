Ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау призвал сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов поднял проблему энерго- и теплоснабжения города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал депутат, Кокшетау единственный в стране областной центр, который не имеет собственного современного источника тепловой и электрической энергии.

«При этом теплоснабжение осуществляется устаревшими котельными, введенными в эксплуатацию ещё в 1978 году, мощности которых городу катастрофически не хватает. В этом же кроется и причина того, что тариф на электричество в городе является одним из самых высоких в стране. Дело в том, что электричество поступает в город от энергопроизводящих станций других областей по сетям десятков посредников», - сказал сенатор.

Нурлан Бекенов отмечает, что решить проблему поможет возведение современной ТЭЦ, но её строительство Правительство запланировало на 2026 год. В этой связи депутат призвал не затягивать данный проект и максимально оперативно решить все бюрократические вопросы.

«Премьер-Министром утверждена Дорожная карта, согласно которой ввод в эксплуатацию первого комплекса ТЭЦ запланирован, к сожалению, лишь на октябрь 2026 года. Несмотря на то, что строительство ТЭЦ признано как республиканский проект, факт его затягивания на лицо. Один только срок подписания договора о государственно-частном партнерстве запланирован на 2023 год. Учитывая, что в Кокшетау уже имеется дефицит электро- и тепловой энергии, а также растет их потребление, необходимо сократить сроки строительства ТЭЦ», - сказал Нурлан Бекенов, озвучивая свой запрос на имя Премьер-Министра РК.