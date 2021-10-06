Ускорить создание информационной системы «Геопортал» поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На завершающей стадии в Жамбылской области находится разработка информационной системы «Геопортал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсуждалась разработка системы «Геопортал», куда включат информацию о свободных земельных участках, о сети зданий, список очередников на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, в этом году управление архитектуры и градостроительства облакимата разрабатывает региональную геоинформационную, или же геопортальную систему Жамбылской области, направленную на рассмотрение комплекса отраслевых задач государственных, местных исполнительных органов, коммунальных организаций и предприятий естественных монополий области. Проведены работы по развертыванию технической платформы геопортала города Тараз, пополнению публичной кадастровой карты цифровыми данными. Геопортал e-jambyl.kz сформирован и запущен с доменным именем. В него включены градостроительные проекты, функциональные, оценочные, охранные зоны, границы инвентаризации инженерных сетей, информация о свободных земельных участках, сеть зданий и уличных дорог, внедрена цифровизация госуслуг. Для интеграции региональной геоинформационной системы с Единым государственным кадастром недвижимости и получения необходимых данных для геопортала направлены заявки на необходимые сервисы, ведутся работы по размещению на серверной установке и тестовой интеграции. В 2021 году планируется запустить ряд госуслуг по Таразу и районам Жамбылской области.

«На сегодня управлениями строительства, архитектуры и градостроительства, земельных отношений оказываются 14 услуг. Сейчас эти услуги предоставляются через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Все эти услуги должны были быть представлены на геопортале e-jambyl.kz. Однако поручения по автоматизации услуг не были исполнены в срок», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Выступивший с докладом руководитель управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов проинформировал, что одна из основных задач - оцифровка инженерных систем.

«На сегодняшний день в областном центре план выполнен на 84,6%, в районных центрах – на 83,3%. Совместная работа в этом направлении ведется с профильными министерствами», - сказал он.

По словам спикера, работы по созданию жамбылского геопортала завершены на 97,4%. По этому показателю Жамбылская область занимает 4 место по стране. Осталось лишь до конца провести оцифровку инженерных систем.

Также с докладом выступили начальник управления цифровых технологий Архат Байказаков, начальник управления земельных отношений Бахтияр Копбосынов.

«Оказание электронных госуслуг населению – веление времени. Геопортал позволит избежать прямого контакта услугодателя и услугополучателя. Предприниматели смогут увидеть полную информацию о земельных участках, заранее узнать, подведены ли инженерные коммуникации. Жители должны получать любую важную информацию через этот геопортал. К примеру, узнавать про очереди в детский сад, на получение земельного участка под ИЖС. Кроме того, он должен выявлять неосвоенные земли, факты незаконной добычи полезных ископаемых и лесные пожары. Необходимо ускорить создание информационной системы «Геопортал». Для этого нужно работать сообща с соответствующими министерствами», - поручил аким области.

Геопортал формируется как геоплатформа, обеспечивающая централизованное и оперативное управление информацией об объектах инфраструктуры региона, сбор картографической информации о жизнедеятельности региона, оперативную обработку и автоматизацию государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений.