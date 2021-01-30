Ускорить рекультивацию хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистауской области поручил министр экологии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии поручил ускорить рекультивацию хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Сегодня была поставлена точка в вопросе о возрождении процесса рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата». Работы начнутся в феврале-марте. Об этом стало известно во время визита в Мангистаускую область министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева.

Заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков и руководитель регионального управления природных ресурсов и регулирования природопользования Дуйсен Кусбеков представили министру план предстоящих работ по рекультивации. Было отмечено, что решение вопроса с радиоактивным и токсичным озером не может медлить, и процесс необходимо запустить в скором времени, ведь Кошкар-Ата представляет опасность для жителей близлежащих населенных пунктов.По словам специалистов, процесс рекультивации займет около 3 лет. На сегодня ведется работа по созданию зеленой защитной зоны вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата. С 2015 по 2020 год высажено около 239 тысяч саженцев саксаула. Высаживание будет продолжено до полного ограждения обочин токсичного озера зеленым защитным поясом. Объявлен конкурс на высадку саженцами еще 40 га.К работам приступит АО «Павлодарский речной порт».

Напомним, что конкурс на проведение работ по рекультивации был объявлен еще в декабре 2019 года. Тогда возникли вопросы касательно законности проведения конкурса по государственным закупкам. После года судебных тяжб постановлением судебной коллегии Верховного суда поданные кассационные жалобы удовлетворены.

Хвостохранилище Кошкар-Ата расположено на расстоянии 7-8 км от Каспийского моря и 3-4 км от Актау. Его площадь составляет 77 кв. км. Отходы размещены на 66 кв. км.

