19:30, 29 Январь 2021 | GMT +6
Ускорить рекультивацию хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистауской области поручил министр экологии
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии поручил ускорить рекультивацию хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
Сегодня была поставлена точка в вопросе о возрождении процесса рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата». Работы начнутся в феврале-марте. Об этом стало известно во время визита в Мангистаускую область министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева.Заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков и руководитель регионального управления природных ресурсов и регулирования природопользования Дуйсен Кусбеков представили министру план предстоящих работ по рекультивации. Было отмечено, что решение вопроса с радиоактивным и токсичным озером не может медлить, и процесс необходимо запустить в скором времени, ведь Кошкар-Ата представляет опасность для жителей близлежащих населенных пунктов.
По словам специалистов, процесс рекультивации займет около 3 лет. На сегодня ведется работа по созданию зеленой защитной зоны вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата. С 2015 по 2020 год высажено около 239 тысяч саженцев саксаула. Высаживание будет продолжено до полного ограждения обочин токсичного озера зеленым защитным поясом. Объявлен конкурс на высадку саженцами еще 40 га.
К работам приступит АО «Павлодарский речной порт».
Напомним, что конкурс на проведение работ по рекультивации был объявлен еще в декабре 2019 года. Тогда возникли вопросы касательно законности проведения конкурса по государственным закупкам. После года судебных тяжб постановлением судебной коллегии Верховного суда поданные кассационные жалобы удовлетворены.
Хвостохранилище Кошкар-Ата расположено на расстоянии 7-8 км от Каспийского моря и 3-4 км от Актау. Его площадь составляет 77 кв. км. Отходы размещены на 66 кв. км.
Фото: www.lada.kz