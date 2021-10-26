Ускорить разработку механизма регулирования новых форм занятости поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно борьбы с безработицей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Министерству труда совместно с отраслевыми госорганами, акиматами регионов в месячный срок актуализировать вопрос определения потребности в кадрах для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Во-вторых, по его словам, цифровизация приводит к созданию совершенно новых форм занятости. В этой связи, подчеркнул премьер, необходимо ускорить разработку механизма по регулированию и вовлечению в экономическую активность новых форм занятости.

«Третье. Регулирование квалификаций - системный шаг, который повысит конкурентоспособность рынка труда. В этой связи Министерству труда совместно с отраслевыми госорганами, НПП «Атамекен», профсоюзами, экспертным сообществом ускорить разработку и обсуждение законопроекта «О профессиональных квалификациях», - поручил глава Правительства.

В-четвертых, акиматам Западно-Казахстанской и Кызылординской областей поручено в короткие сроки обеспечить пополнение уставного капитала микрофинансовых организаций.

«Пятое. Министерству труда совместно с НПП «Атамекен» и акиматами регионов продолжить реализацию проекта «Бастау бизнес» в рамках Нацпроекта по предпринимательству. В рамках действующего Проектного офиса по предпринимательству создать направление по занятости под председательством министра Серика Шапкенова», - заключил премьер.