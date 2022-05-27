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    Ускорить работу ЕАЭС по переговорам с третьими странами призвал Президент Казахстана

    27 Мая 2022, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить работу по переговорам и заключению соглашений ЕАЭС с третьими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Данное направление также было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС», – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании высшего Евразийского экономического совета.

    Президент напомнил, что в конце прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании с ШОС.

    «На мой взгляд, нам следует в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией. Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность, поэтому Комиссии и Правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана ЕАЭС
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