Ускорить процедуры по совместным проектам с Азиатским банком развития поручил глава Миннацэкономики РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с генеральным директором департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым и директором представительства АБР в Казахстане Утсавом Кумаром, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества в рамках Страновой стратегии партнерства Казахстана и АБР на 2023–2027 годы, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Фото: Правительство РК

По словам Нурлана Байбазарова, Казахстан готов и далее расширять взаимодействие с АБР.

— Наша страна заинтересована в реализации совместных проектов в сферах энергетики, «зеленой» экономики, транспорта и логистики, управления водными ресурсами. Для нас также важна программа обмена опытом и знаниями, в которой принимают участие казахстанские эксперты, — отметил он.

Евгений Жуков подчеркнул, что Азиатский банк развития сотрудничает с Казахстаном на протяжении 30 лет в качестве ключевого партнера. Организация оказывает поддержку экономическому развитию страны посредством инвестиций, содействия в развитии государственно-частного партнерства и предоставления экспертизы. Одним из ключевых и приоритетных направлений является поддержка в борьбе с последствиями изменения климата и декарбонизации.

Фото: Правительство РК

В ходе встречи был рассмотрен текущий статус действующего проекта по строительству Карагандинской многопрофильной университетской больницы, а также обсуждено участие АБР в реконструкции дороги «Кызылорда — Жезказган».

Нурлан Байбазаров поручил государственным органам ускорить процедуры для эффективной реализации проектов, Министерству водных ресурсов и ирригации — обсудить участие АБР в процессе модернизации водной инфраструктуры страны.