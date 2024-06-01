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    13:42, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Ускорить процедуры по совместным проектам с Азиатским банком развития поручил глава Миннацэкономики РК

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с генеральным директором департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым и директором представительства АБР в Казахстане Утсавом Кумаром, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Стороны обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества в рамках Страновой стратегии партнерства Казахстана и АБР на 2023–2027 годы, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    По словам Нурлана Байбазарова, Казахстан готов и далее расширять взаимодействие с АБР.

    — Наша страна заинтересована в реализации совместных проектов в сферах энергетики, «зеленой» экономики, транспорта и логистики, управления водными ресурсами. Для нас также важна программа обмена опытом и знаниями, в которой принимают участие казахстанские эксперты, — отметил он.

    Евгений Жуков подчеркнул, что Азиатский банк развития сотрудничает с Казахстаном на протяжении 30 лет в качестве ключевого партнера. Организация оказывает поддержку экономическому развитию страны посредством инвестиций, содействия в развитии государственно-частного партнерства и предоставления экспертизы. Одним из ключевых и приоритетных направлений является поддержка в борьбе с последствиями изменения климата и декарбонизации.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    В ходе встречи был рассмотрен текущий статус действующего проекта по строительству Карагандинской многопрофильной университетской больницы, а также обсуждено участие АБР в реконструкции дороги «Кызылорда — Жезказган».

    Нурлан Байбазаров поручил государственным органам ускорить процедуры для эффективной реализации проектов, Министерству водных ресурсов и ирригации — обсудить участие АБР в процессе модернизации водной инфраструктуры страны.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК
    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Банки Экономика Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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