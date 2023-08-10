Ускорить подготовку к реконструкции трассы «Актобе-Карабутак-Улгайсын» поручил Алихан Смаилов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» и состоянием автодороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В настоящее время город Актобе и прилегающие к нему территории обеспечиваются газом посредством трех ниток от магистральных газопроводов «Бухара-Урал» и «Жанажол-Актобе». Вместе с тем из-за ежегодного роста населения, реализации новых инвестиционных проектов, строительства жилья и промышленных предприятий растет объем потребления газа и нагрузка на существующую инфраструктуру.

Премьер-Министр подчеркнул, что в целях решения данного вопроса начато строительство новой нитки газопровода-отвода на город Актобе от магистрального газопровода «Бухара-Урал». Общая стоимость масштабного проекта – 43,4 млрд тенге. Всего будет построено 165 км магистрального газопровода с пропускной способностью 526 тыс. кубометров в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

«Новый газопровод позволит обеспечить растущие потребности города Актобе и даст возможность реализовать 17 крупных инвестпроектов на сумму свыше 3 трлн тенге. Также хочу отметить, что при возведении подобных крупных проектов нужно увеличивать использование отечественных комплектующих и материалов», — сказал Алихан Смаилов.

Затем глава Правительства осмотрел участок автомобильной дороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын», которая является частью транзитного коридора с юга Казахстана в Россию. Интенсивность движения по данному участку очень высокая – в сутки около 16 тыс. транспортных средств, в том числе 4 тыс. грузовых автомобилей. Однако его состояние на сегодняшний день вызывает массу нареканий. Для исправления ситуации в текущем году на автодороге проводятся работы по ямочному ремонту и устройству выравнивающего слоя.

Вместе с тем по поручению Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции трассы «Актобе-Карабутак-Улгайсын» с переводом на I техническую категорию, что позволит кардинально улучшить качество дорожного полотна и увеличить пропускную способность. В ходе реконструкции автодороги 262 км расширят с нынешних двух до четырех полос. Также в рамках проекта планируется построить и реконструировать 202 водопропускные трубы, 23 скотопрогона, 18 мостов и 12 транспортных развязок.

«Трасса «Актобе-Карабутак-Улгайсын» и дорога до Кызылорды являются частью международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Мы видим, что машин очень много, поэтому нужно их расширять и улучшать качество дорожного полотна. Соответствующее поручение было дано Министерству индустрии, сейчас мы должны начать реконструкцию этих дорог. В последующие годы нужно будет поддерживать их качество на должном уровне», — отметил Алихан Смаилов, обозначив необходимость также уделять внимание дорогам местного значения.