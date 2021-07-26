Ускорить ликвидацию стихийных свалок поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек напомнил о своевременной уборке мусора и потребовал избавиться от всех стихийных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть жалоб жителей связана с чистотой во дворах и на улицах, состоянием полигонов и вывозом мусора. Необходимо эти вопросы держать на постоянном контроле. В прошлом году была проведена большая работа по ликвидации несанкционированных свалок. Но они образовываются вновь. Эти места выявляются легко, с помощью космического мониторинга. У нас есть все снимки. Акимам городов и районов поручаю в месячный срок ликвидировать все несанкционированные свалки», – сказал глава региона на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Женис Касымбек также обратил внимание на строительный мусор, который выкидывают за городом и вдоль трасс. Аким области потребовал пресекать эти факты и наказывать нарушителей.

По информации руководителя департамента экологии Каната Мусапарбекова, в 2020 году в регионе посредством космомониторинга было выявлено 1 275 стихийных свалок. Их все ликвидировали. В этом году установлено 640 несанкционированных мест размещения отходов. Большая часть из них находится в областном центре, Жезказгане, Бухар-Жырауском районе.

На сегодня ликвидировано 113 свалок.

В регионе также начата работа по узакониванию полигонов ТБО. Их в области 202.

На совещании предложили на базе службы Senim 109 открыть горячую линию для обращений жителей по стихийным свалкам.

Глава региона поручил продолжать природоохранные рейды и экологические субботники.

«Мы должны менять мышление населения, показывать детям на своем примере бережное отношение к природе. Нужно повышать экологическую культуру людей, для этого использовать ресурсы общественников, экоактивистов», – отметил Женис Касымбек.

