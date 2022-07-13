13 Июля 2022 15:50

Ускорить испытание новых вакцин призвали в ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый в истории отчет о разработке вакцин для предотвращения инфекций, вызванных патогенами, устойчивыми к противомикробным препаратам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Отчет ВОЗ показывает необходимость ускорить испытание новых вакцин и максимально использовать уже существующие.

«Тихая» пандемия устойчивости к противомикробным препаратам становится все более серьезной проблемой для общественного здравоохранения. Только от резистентных бактериальных инфекций ежегодно умирает около 5 млн человек, причем 1,27 млн смертей непосредственно связаны с устойчивостью к препаратам. Устойчивость затрагивает не только бактериальные инфекции. Устойчивость возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты изменяются и перестают реагировать на лекарства и тяжело поддаются лечению.

ВОЗ выделил 61 вакцину, которые проходят разные стадии клинической разработки и испытаний. В отчете отмечается, что большинство из них не будут доступны в ближайшее время.

«Профилактика инфекций с помощью вакцинации сокращает использование антибиотиков, что уменьшает распространение устойчивости. Тем не менее, из 6 основных бактериальных патогенов, ответственных за смертность в результате устойчивости, только против одного – пневмококка – есть вакцина. Равный доступ к недорогим жизненно важным вакцинам, таким как вакцина против пневмококка, срочно необходим для спасения жизней и предотвращение устойчивости», - сказала помощник генерального директора ВОЗ Ханан Балхи.

ВОЗ призывает обеспечить всеобщий доступ к уже существующим вакцинам, особенно среди групп населения с ограниченными ресурсами. Вакцины против четырех приоритетных бактериальных патогенов: пневмококка, гемофильной инфекции, туберкулеза и брюшного тифа уже разработаны.

«Разработка вакцин – дорогостоящее и сложное с научной точки зрения дело, часто с высоким процентом неудач, а успешные кандидаты проходят через сложный процесс. Мы должны использовать уроки разработки вакцины против COVID-19 и ускорить поиск вакцин для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам‎», – сказала директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен.

Ранее сообщалось, что из-за распространения крайне заразных подвидов «омикрона» BA.4 и BA.5 в мире растет число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а также показатели госпитализации и смертности.