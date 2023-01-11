Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Ускорить исключение избыточных требований в сфере бизнеса поручил Алихан Смаилов

11 Января 2023, 16:54
Ускорить исключение избыточных требований в сфере бизнеса поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявили около 10 тысяч избыточных требований в сфере предпринимательства и бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, подводя итоги расширенного заседания коллегии Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом мы определили порядка 10 тысяч таких избыточных требований, которые мешают предпринимательству. Мы весь прошлый год занимались решением проблем бизнеса, благодаря чему у нас в предпринимательстве за прошлый год количество субъектов выросло на 20% до 1,7 млн субъектов. Занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 9,3% до 3,7 млн человек», - сказал Алихан Смаилов.

В целом, как отметил Премьер, доля предпринимательства в ВВП увеличилась.

«Это один из результатов той работы, которую мы проводили. То есть решали проблемы бизнеса. Теперь если мы эти 10 тысяч избыточных требований, в том числе полтысячи в сфере торговли, исключим, то это придаст второе дыхание и новый импульс развитию предпринимательства в нашей стране. Надо эту работу ускорить», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Новости по теме
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой Алматинскую область
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Теги:
Читайте также
Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой Алматинскую область
Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов
Реформировать систему страхования работников от несчастных случаев поручил Премьер РК
Базовую и солидарную пенсии планируют индексировать еще несколько раз
Внедрить принцип «одного окна» для кандасов поручил Премьер-Министр РК
Защищать права работающих за рубежом казахстанцев призвал Алихан Смаилов
Предложения по улучшению инвестклимата рассмотрены в Правительстве Казахстана
Торговые представительства Казахстана могут появиться в ряде стран
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей