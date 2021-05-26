Ускорить интеграцию Казахстана в систему «Путешествую без COVID-19» просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ускорить процедуру интеграции Казахстана в систему «Путешествую без COVID-19» для перемещения граждан по странам ЕАЭС в личных и деловых целях просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш депутатский запрос связан с многочисленными обращениями сограждан по поводу ограничений в пересечении сухопутных границ со странами – членами Евразийского экономического союза. Для большинства казахстанцев и их гостей они все еще остаются закрытыми», - отметил мажилисмен Альберт Рау, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что при этом постоянно меняющиеся и не согласованные между странами-участницами правила создают серьезную социальную напряженность в обществе.

Сложившаяся ситуация позволяет развиваться теневому рынку услуг по пересечению границы. Правоохранительными органами неоднократно выявлялись факты выдачи поддельных медицинских направлений. Грузовые автомобили берут пассажиров под видом напарников за приличную плату. Появились мошенники, которые «переведут вас через границу», если выслать им на WhatsApp свое фото, пункт перехода и оплату.

«Гражданам трудно понять, почему можно пересекать границу авиатранспортом, а на остальные больше года действуют ограничения. При этом авиакомпании продают билеты, на которые людям приходится брать кредиты. Например, авиаперелет из Нур-Султана до Москвы за месяц до даты вылета стоит 250-300 тысяч тенге. Но даже при завышенной их стоимости наблюдается острый дефицит прямых рейсов. Ограничения можно было понять в период дефицита тестов и отсутствия вакцины. Однако сегодня, когда идет массовая вакцинация, работает сеть аккредитованных лабораторий, установлены стандарты безопасного поведения, найдены IT-решения для учета статуса пассажиров, почему-то границы Евразийского экономического союза, в том числе подразумевающего свободное перемещение людей, по-прежнему закрыты для большинства казахстанцев», - подчеркнул Альберт Рау.

Было отмечено, что решением многих проблем должно было стать мобильное приложение «Путешествую без COVID - 19», которое является интегрированной базой данных о статусе граждан, созданное для упрощения их передвижения. На сегодня это приложение заработало для граждан Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России.

«По информации наших госорганов, Казахстан будет подключен к данной системе, внимание, к концу июля, когда два месяца отпусков и школьных каникул уже закончатся. Так неужели при нашем уровне цифровизации мы менее мобильны, чем соседние страны?», - добавил Альберт Рау.

В связи с вышеизложенным депутаты просят:

- решить вопрос с партнерами по Евразийскому экономическому союзу по восстановлению прежнего порядка пересечения сухопутных границ для вакцинированных граждан и граждан с отрицательным ПЦР-тестом;

- оперативно доводить до населения актуальную информацию о правилах пересечения границ, своевременно синхронизировать соответствующие решения стран-участниц ЕАЭС;

- ускорить процедуру интеграции Казахстана в систему «Путешествую без COVID-19» для перемещения граждан по странам ЕАЭС в личных и деловых целях.