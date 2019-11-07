Ускорить цифровизацию и исключить коррупцию призвала Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева огласила результаты международного исследования по уровню коррупции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В докладе «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане» от Transparency International проанализировали обращения наших граждан в госорганы. Все это сейчас есть в е-формате. Они указывают на то, что уровень коррупции значительно снизился, но есть отдельные моменты на разных уровнях, на которые указывают наши граждане», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.

Она также назвала наиболее коррумпированные госорганы согласно результатам исследования.

«Госорганы, где нашим гражданам приходится неформально решать свои вопросы – это полиция, госвузы, госколледжи, суд, управление градостроительного контроля, управление земельных отношений, военкоматы, миграционная служба, управление занятости и соцзащиты, государственные детсады. Таможня, прокуратура, налоговики - у них более менее», - уточнила Дарига Назарбаева.

Председатель Сената добавила, что среди топ 10 коррупционных поводов – лечение и прием у специалиста. «Хотя Минздрав говорит, что у нас е-очереди и можно из дома записываться на прием», - озвучила Дарига Назарбаева. Кроме того, в «коррупционной десятке» - устройство на работу, получение оформления земельного участка, устройство ребенка в детсад и даже внесение его в е-очередь, нарушение правил ПДД, отсрочка от армии, закрытие и неоформление штрафа, получение пособия по рождению ребенка, поступление в вуз и получение образовательного гранта, получение медсправки.

Спикер подчеркнула, что самым распространенным способом действий работников ведомства для получения неформального платежа явлестя волокита.

«Люди просто платят за то, чтобы это все быстрее оформить. Сейчас мы занимаемся активно реализацией Цифрового Казахстана. Но эти сведения указывают на то, что у нас там не все благополучно. У меня вопрос к Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и к Балташевой Асемгуль, председателю правления госкорпорации «Правительства для граждан» - что нужно сделать, чтобы ускорить информатизацию во всех образовательных учреждениях и установить такой порядок?», - спросила Дарига Назарбаева.

На что вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Абылайхан Оспанов ответил, что этот анализ подтверждается.

«Сегодня в стране утверждено 723 госуслуги, ранее было 746 госуслуг, мы их потом оптимизировали. Мы получаем отзывы, в прошлом году на уровне правительства было проведено большое количество межведомственных комиссий, по результатам данной группы мы утвердили порядка 500 дорожных карт по оптимизации и автоматизации госуслуг. Туда вошли многие услуги, которые уже переведены в е-формат, но граждане не получают их. Многие принципы оптимизации легли в данный законопроект. Некоторые госуслуги утверждены на 2020-2021 годы, которые требуют внесения в законодательство. С 1 ноября было принято упрощение получения адресной справки. Мы видим, что граждане продолжают их требовать и госорганы тоже, хотя в законе прописано, что эти сведения не должны требовать», - сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что эта работа продолжается и все замечания рассматриваются.

На что спикер Сената Дарига Назарбаева парировала: «Вроде процесс идет. Все хорошо в целом. Тогда как можно е-очередь покупать? Значит, у нас что-то не в порядке с информсистемой».

Отметим, на пленарном заседании был рассмотрен законопроект по внесению изменений в законодательство по вопросам оказания госуслуг.