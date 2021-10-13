Ускоренное дуальное обучение для будущих машиностроителей организовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области развивается дуальное обучение. Модель кооперативной подготовки специалистов поддерживают работодатели. По инициативе предприятия открываются ускоренные курсы в машиностроительном колледже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карагандинский машиностроительный колледж – наш давний социальный партнёр. Мы объявили набор для дуального обучения. Желающих оказалось много. За месяц откликнулось больше полусотни кандидатов, из них мы отобрали 36. Но приём продолжается. Обучение начнётся в этом месяце», – рассказала Динара Бижанова, менеджер по персоналу КЛМЗ.

По её словам, среди записавшихся на курсы есть молодые люди, которые хотят сменить специальность. За три месяца все желающие пройдут ускоренное обучение, получат рабочую профессию и смогут трудоустроиться на завод. Предприятию требуются операторы станков, сварщики и слесари.

Дуальное обучение успешно используется во многих странах мира и стало популярно в Казахстане. Формат позволяет совместить теорию и практику, избранную профессию студенты осваивают на производстве и работают на современном оборудовании предприятия-партнёра.

По информации управления образования, в Карагандинской области колледжи сотрудничают с 360 предприятиями. В этом году планируется почти в два раза увеличить охват специальностей дуальным обучением – с 27 до 50%.