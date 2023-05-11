Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 20:57
Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улучшение бюджетной политики в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии отмечают в Международном валютном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Баланс бюджетной политики улучшился в большинстве стран, и государственный долг снизился. Однако снижение госдолга частично произошло из-за более сильного роста ВВП в номинальном выражении по причине инфляции, при том, что обменный курс вернулся после изначального снижения», - сказал заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

Вместе с тем он озвучил прогнозы по росту экономики стран региона.

«Мы прогнозируем, что рост в регионе Кавказа и Центральной Азии будет умеренным - до 4,2% в 2023 году, прежде чем частично улучшиться до 4,5% в следующем году. Это отражает объединенное воздействие текущего ужесточения денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления в движении мигрантов и притока доходов из России в импортирующие страны и снижении производства золота и сельхозпродукции. С другой стороны, в Казахстане ожидается ускорение роста до 4,3% с 3,2% в 2022 году. По мере того, как добыча нефти будет нормализована и расширится добыча на месторождении Тенгиз», - заявил Субир Лалл.


Экономика   МВФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием