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Усилят ли требования к претендентам на «Алтын белгі»

19 Августа 2021 14:14
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Усилят ли требования к претендентам на «Алтын белгі»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Будут усилены требования к претендентам на «Алтын белгі». Экзамены для выпускников будет проводить независимая организация. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Со следующего учебного года будут усилены требования к претендентам на «Алтын белгі». Поэтапно мы с каждым годом изменяем требования. В прошлых годах поднимался этот вопрос, однако внесли изменения. В этом году охватим второй этап. Что имеем ввиду под вторым этапом? Второй этап означает, что наряду с тем, что в течение года у выпускника должна быть только «пятерка», также они должны иметь пятерки по четвертным оценкам. Считаю, это важным требованием. Поэтому мы приняли такое решение», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, для выпускников экзамены будет проводить независимая организация.

«Надеемся, что эта реформа даст положительные результаты», - добавил министр.

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#Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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