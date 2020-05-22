Усилят ли карантинные меры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области планируют усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях. Других усилений карантинных мер не будет. Впрочем, и послаблений в ближайшее время тоже не предвидится. Об этом на брифинге в прямом эфире сообщил главный государственный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, на заседании регионального областного штаба под руководством акима области Жениса Касымбека приняли решение организовать мобильные бригады на территории всей области. В них войдут сотрудники местных исполнительных и правоохранительных органов, а также члены палаты предпринимателей «Атамекен». Бригады будут помогать следить за соблюдением санитарных мер и проводить разъяснительную работу с бизнесменами. За несоблюдение требований на предпринимателей могут подать в суд по статье 462, части 3 Административного кодекса РК.

Прирост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю в Карагандинской области составил 43,3%. До послабления карантинных мер в регионе он не превышал 7%. Причиной столь резкого скачка Канат Аскаров назвал пренебрежительное отношение некоторых предпринимателей к санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Всем предприятиям, которым постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить деятельность, необходимо строго соблюдать все требования. В случае невыполнения появляются проблемы, растёт заболеваемость, которая распространяется на условно «чистые» территории нашей области. Все зависит от нас, если каждый житель области будет соблюдать элементарные санитарные требования, мы снизим риск заражения», - сказал он.

В качестве примера главный санитарный врач области привел рудник «Нурказган», принадлежащий АО «Казахмыс». На предприятии зарегистрировано 133 случая коронавирусной инфекции. 41% работников рудника проживают в Темиртау - это 54 человека. В Караганде живут 48%, или 65 человек, в Бухар-Жырауском районе - 11%, или 14 случаев. Определены 1 515 человек, контактировавших с больными, из них близких контактов 244, потенциальных - 1 271.

Сейчас работа рудника приостановлена. Он будет закрыт до 1 июня. У всех контактировавших взяли ПЦР-анализы. Результаты станут известны позже.

Некоторых карагандинцев также возмутило несоблюдение санитарных требований в общественном транспорте. В департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что если автопарки и впредь будут пренебрегать требованиями санитарного врача, то некоторые рейсы могут закрыть.

«Перед тем как возобновить движение общественного транспорта, мы провели разъяснительную работу с руководителями автопарков. Им объяснили все алгоритмы действий и санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, требования не выполнялись, люди ездили без масок, обработка салонов после рейсов не проводилась, дистанция между пассажирами не соблюдалась. Сейчас мы видим, что автопарки уже приступили к дообработке салонов автобусов. Все дезсредства и антисептики есть, масочный режим соблюдают, наполняемость маршрутов тоже. Но люди должны понимать, что нужно беспокоиться в первую очередь о себе, заходя в автобус», - прокомментировал Канат Аскаров.

Других ужесточений карантинных мер, помимо усиления контроля за предприятиями, в Карагандинской области не ожидается. Детские сады, центры раннего развития, кафе и рестораны останутся закрытыми до конца мая. Детские летние оздоровительные лагеря в этом году работать не будут.

Возобновят ли работу зоны отдыха в Балхаше, Каркаралинске и Топаре, станет известно в начале июня.