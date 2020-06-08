Усилят ли карантин в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главного государственного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетову спросили о возможности ужесточения карантина в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прирост заболеваемости не является единственным эпидемиологическим фактором, в рамках которого рассматривается смягчение или ужесточение карантина. Если говорить об Алматинской области - в течение недели там было более 7% прироста, поэтому было обоснованное ужесточение. Что касается Нур-Султана и Алматы - 30% всех случаев за неделю как раз приходятся на эти города», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн брифинга.

«Да прирост у них меньше 7%, но при этом мы видим, что работа мониторинговой группы, которая оценивает все организации, возобновившие работу после режима ЧП, на предмет соблюдения требований и алгоритмов, утвержденных в постановлении, показывает, что большое количество объектов, примерно 53%, нарушают требования», - добавила она.

Айжан Есмагамбетова перечислила некоторые аспекты, которые берутся в расчет для ужесточения либо смягчения карантина.

«Когда принимается решение об ужесточении или смягчении - в расчет берут не только прирост, но и число зараженных от 1 человека, то, как население выполняет меры профилактики – маски и социальная дистанция. Порядка 40 алгоритмов, которые предъявляют требования к объектам. Если все мы не предпримем меры, чтобы не вернуться в жесткий карантин – кто-то на работе, кто-то дома, кто-то как работодатель, кто-то как сотрудник – каждый из нас может быть сразу в трех ипостасях – дома, на работе и как руководитель. Точно также мы являемся и посетителями. Только баланс позволит нам избежать ужесточения. Если этого баланса не будет, и мы, смягчая карантин, не будем обеспечивать исполнение требований – эти требования минимальны. Не нужно никаких больших затрат и сложных манипуляций. Этот баланс позволит нам не ужесточать», - заключила А. Есмагамбетова.