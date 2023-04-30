Усилиями спецслужб Турции на севере Сирии нейтрализован особо опасный террорист

АНКАРА.КАЗИНФОРМ - Усилиями Национальной разведывательной организации Турции в районе Айн-аль-Араб на севере Сирии нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла PKK) Сабри Абдуллах по прозвищу «Мазлум Карамок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой Анадолу.

Как сообщают источники в структурах безопасности, Абдуллах занимался «сбором разведданных» и отдавал распоряжения по организации терактов в крупных городах.

В 2018 году пособник кровавой организации был ранен в ходе операции спецслужб Турции, но тогда ему удалось сбежать. Позже террористы YPG распространили ложную информацию о его гибели.

Однако, турецкой разведке удалось установить, что Абдуллах жив и по поручению террориста Фехмана Хюсейина по прозвищу «Бахоз Эрдал» приступил к подготовке атаки на сотрудников MİT.

Абдуллах руководил планировкой и организацией атак, которые предположительно должны были произойти в крупных городах Турции.

Продолжительная слежка позволила выявить, что он также задействован в убийстве и похищении не разделяющих идеологию YPG/PKK лиц, сборе данных против Турции, планировании вооруженных нападений.

Временами Абдуллах действовал и под такими кодовыми именами, как «Мазлум Доган» и «Мазлум Кобани». В ряды преступной организации вступил в 2010 году. Руководил «операциями» YPG/PKK по организации атак на ВС Турции и бойцов «Сирийской национальной армии». Направлял в зону операций ВС Турции и бойцов сирийской оппозиции заминированные мотоциклы.

В рамках деятельности по «сбору разведданных» совершал нелегальный въезд/выезд из Турции.

Планировал совместные с PKK атаки в сельских районах Турции. В 2022 году совершил изнасилование в Сирии, которое осталось безнаказанным со стороны сепаратистской организации. Жертва изнасилования покончила с собой.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).