Усиливать ответственность прокуроров будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил о внедрении нового механизма в работу прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы приступили ко второму этапу трехзвенной модели. Прокуроры сами составили обвинительные акты по 191 делу об особо тяжком преступлении и направили их в суд. Теперь после окончания всех следственных действий, прокуроры должны вновь проанализировать все материалы дела и либо составить обвинительный акт и направить дело в суд, либо вернуть дело на доработку, или вовсе прекратить», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, такой подход усиливает механизм независимости правовой оценки доказательств и персонализирует ответственность прокурора за придание обвиняемого суду.

«То есть, это еще один фильтр, который пресекает ошибки и необоснованные обвинения. С 2023 года мы охватим этим механизмом также все коррупционные преступления, а с 2024 года – все остальные уголовные дела, которые расследуются в формате предварительного следствия», - отметил замгенпрокурора.

Напомним, по поручению Главы государства в 2020 году начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее суть – в четком разграничении зон ответственности между органами следствия, прокуратуры и суда.

Ранее А. Чиндалиев сообщил о результатах внедрения в 2020 году новой модели согласования решений следователей с прокурорами.