Усиливается ответственность СМИ и пользователей соцсетей за ложную информацию в условиях чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития уведомило средствам массовой информации об усилении ответственности за распространение ложной информации в условиях чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».

Как известно, Указом Президента Республики Казахстан К.К.Токаева от 15 марта 2020 года № 285 в Республике Казахстан введено чрезвычайное положение.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в последнее время в стране отмечается рост распространения заведомо ложной информации.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняющее функции контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации, уведомляет о том, что в условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе и ответственность средств массовой информации.

В частности, согласно части 2 статьи 456-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) установлена административная ответственность за размещение заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

При этом согласно подпункту 9) статьи 57 КоАП совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения.

Также установлена административная ответственность за несвоевременное распространение операторами телерадиовещания и теле-, радиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, предусматривающая штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей (подпункт 3) части 9 статьи 452 КоАП).

За действия, провоцирующие нарушение правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование осуществлению физическими лицами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а равно злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, национальной безопасности, военнослужащего, представителей власти или общественности, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по охране общественного порядка, либо действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также нарушение законодательства об административном надзоре, совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное положение, КоАП предусматривает штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до тридцати суток.

Уголовный кодекс Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 11) части 1 статьи 54 признает совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

К примеру, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях чрезвычайного положения наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок (подпункт 2 части 4 статьи 274 Уголовного кодекса).

В этой связи, Министерство информации и общественного развития обращает внимание средств массовой информации, пользователей социальных сетей и мессенджеров на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан в условиях чрезвычайного положения, не допускать фактов распространения заведомо ложной информации, а также иной противоправной информации, способной дестабилизировать ситуацию в стране.