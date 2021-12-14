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Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК

14 Декабря 2021 09:51
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Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидемиологическая ситуация стабильная, количество ежедневно регистрируемых больных коронавирусом не увеличивается, занятость мест в инфекционных больницах составляет 23%, а реанимационных мест 20%», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в «желтой» зоне - шесть регионов, в «зеленой» зоне - 11 регионов.

«Всего вакцинировалось 8, 8 млн человек первым компонентом, это почти 78% от взрослого населения. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек, это около 70% населения. Необходимо продолжить соблюдение масочного режима, социальной дистанции, усилить темпы вакцинации и ревакцинации», - подчеркнул Аскар Мамин.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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