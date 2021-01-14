Усилить соблюдение противоэпидемических мер призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают усилить меры борьбы с COVID-19 на фоне осложненной эпидемиологической ситуации в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы зафиксировано 19 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В сравнении с первой декадой декабря 2020 года зарегистрировано увеличение заболеваемости по коронавирусной инфекции в 1,7 раз.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение противоэпидемических мер - социальной дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых помещениях.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, наибольшая заболеваемость отмечается среди возрастов 20-39 лет – 35%, и среди 40-59 лет - 31%, что коррелирует с проведением корпоративных вечеринок и посещением объектов торговли в предновогодние и последующие выходные дни.

Основными местами заражения являются общественные места (объекты торговли, общепита) – 41%, контакт в семьях с зараженными – 27% и общественный транспорт – 21%, в связи с этим алматинцам необходимо строго соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест скопления людей, правильно использовать маски, соблюдать личную гигиену, ограничить выход из жилищ пенсионеров. В случае появления симптомов респираторных инфекций самоизолироваться в отдельной комнате, вызвать участкового врача на дом и при установлении диагноза коронавирусной инфекции не отказываться от госпитализации в карантинный стационар во избежание заражения близких, родственников и соседей.

Следует отметить, что продолжается регистрация завоза инфекции извне. За период с 6 октября 2020 года зарегистрировано 77 случаев выявления коронавирусной инфекции, а за истекшие сутки – у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы.

В мире ситуация с COVID-19 остается напряженной. Страны усиливают меры профилактики. К примеру, Нидерланды продлили ограничения до 9 февраля. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил парламенту о продлении действия чрезвычайного положения до 30 апреля. Швейцария дополнительно усилила карантин для борьбы с коронавирусом и продлила его действие до конца зимы.