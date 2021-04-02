Усилить санитарно-эпидемиологическую работу в приграничных районах поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию по распространением коронавирусной инфекции обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что в соседних областях ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции, Алматы вошел в красную зону, прозвучало на совещании под руководством главы региона Бердибека Сапарбаева.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона поручил усилить санитарно-эпидемиологическую работу в приграничных районах.

По словам руководителя облуправления здравоохранения Асета Калиева, за минувшие сутки в Жамбылской области зафиксировано 24 инфицированных, прирост составил 0,4%.

«В инфекционном стационаре лечатся 313 человек. В том числе 26 в реанимации, двое в тяжелом состоянии. Есть двухмесячный запас лекарств, нагрузка на службу скорой помощи в разумных пределах. Привиты 7,7 тысячи жамбылцев, в апреле поступят еще 20 тысяч доз вакцины. Среди населения продолжается агитационно-разъяснительная работа о необходимости получения прививок», - рассказал Асет Калиев.

Отмечалось, что на данный период времени ситуация находится под контролем, но это не повод для самоуспокоения.

Мобильными группами проведено 348 рейдов, наложен 391 штраф. Закрыты три ресторана за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в суде рассматриваются дела еще по шести развлекательным учреждениям, отметил спикер.

«Появились новые штаммы вируса, обладающие большей заразностью и смертностью. По сути, мы сталкиваемся с третьей волной коронавируса. Несмотря на запреты, продолжается проведение тоев. Закрытые рестораны перерегистрируются и открываются вновь. Растет количество заболевших детей. Организациям образования, здравоохранения и СЭС нужно работать совместно, в том числе объяснять людям необходимость вакцинации. Только с ее помощью мы сможем побороть инфекцию», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.