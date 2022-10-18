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    10:55, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Усилить роль собственников энергопроизводящих организаций предлагает Минэнерго

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15 % к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, это потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в три раза.

    «В рамках реализации данной программы Министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов», - сказал Болат Акчулаков.

    Кроме того, как отметил глава Минэнерго, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей.

    «Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ», - заверил Болат Акчулаков.

    Было отмечено, что для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Правительство
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