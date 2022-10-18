Усилить роль собственников энергопроизводящих организаций предлагает Минэнерго
По его словам, это потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в три раза.
«В рамках реализации данной программы Министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов», - сказал Болат Акчулаков.
Кроме того, как отметил глава Минэнерго, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей.
«Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ», - заверил Болат Акчулаков.
Было отмечено, что для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.