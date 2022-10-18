Усилить роль собственников энергопроизводящих организаций предлагает Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15 % к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в три раза.

«В рамках реализации данной программы Министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов», - сказал Болат Акчулаков.

Кроме того, как отметил глава Минэнерго, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей.

«Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ», - заверил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.