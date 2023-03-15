Усилить роль и статус Высшего Судебного совета намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства поручено усилить роль и статус Высшего Судебного совета (ВСС) в качестве полноценного института с четкими кадровыми функциями. Об этом заявил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часть кадровых вопросов от Верховного суда переданы в Высший Судебный совет еще в 2019 году. Сейчас предлагается передать в Высший Судебный совет вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В введение Высшего Судебного совета также передается Академия правосудия», - сказал Андрей Лукин.

По его словам, Высший Судебный совет теперь будет полноценно отвечать за подбор судейских кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку.

Ранее сообщалось, что элементы выборности председателей районных судов намерены внедрить в РК.