Усилить репродуктивное воспитание в школах предложила нацкомиссия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 июля, состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК под председательством депутата Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазановой, передает МИА «Казинформ».

Национальная комиссия рассмотрела вопросы о мерах государственной поддержки бездетных семей, репродуктивного воспитания и образования в содержании общеобразовательных предметов, а также участия религиозных объединений в продвижении среди населения вопросов охраны репродуктивного здоровья, укрепления семейных ценностей и профилактики бытового насилия.

Открывая заседание, п редседатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова отметила, что охрана репродуктивного здоровья имеет важное значение для демографического развития Казахстана.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года одним из предметов серьезной обеспокоенности назвал семейно-демографическую ситуацию, когда семьи не могут родить детей. В связи с этим Глава государства поручил Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» и увеличить квоту по программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в семь раз», - напомнила она.

Представители Министерства здравоохранения, ведущие специалисты в сфере репродуктологии проинформировали о предварительных результатах программы «Аңсаған сәби», а также проблемных вопросах сохранения репродуктивного потенциала, клинической эмбриологии.

С момента открытия в стране первой лаборатории ЭКО лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий прошли около 85 тысяч супружеских пар, родилось более 25 тысяч детей, на сегодня в стране работают 27 центров ЭКО.

Министерству здравоохранения по итогам обсуждения рекомендовано обеспечить максимальную доступность предоставления медицинских услуг на всех этапах медицинских организаций, в том числе в отдаленных регионах, принять меры по обеспечению прозрачности очередности пациентов на квотные программы.

Председатель Нацкомиссии предложила Министерству образования и науки провести анализ содержания общеобразовательных предметов с последующим изучением вопроса повышения эффективности их влияния на охрану репродуктивного здоровья, преодоление гендерных стереотипов, укрепление семейных ценностей.

О необходимости нравственно-полового воспитания, привития ответственного родительства, недопустимости насилия в семье, детских, принудительных браков, реализации совместного с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) проекта по внедрению курсов основ здоровой и благополучной семьи в исламе в учебный процесс медресе страны, в курсы при мечетях для прихожан высказались представители Духовного Управления мусульман Казахстана и ЮНФПА.

В завершение заседания председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова дала ряд рекомендаций и поручений госорганам.