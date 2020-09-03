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Усилить работы по охвату населения системой ОСМС поручил Ержан Бабакумаров

3 Сентября 2020 17:45
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Усилить работы по охвату населения системой ОСМС поручил Ержан Бабакумаров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Лязат Актаевой провел онлайн-заседание регионального штаба по актуальным вопросам охвата населения мегаполиса системой ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В заседании приняли участие руководство алматинского филиала ФСМС, городских управлений общественного здравоохранения, социального благосостояния, предпринимательства и инвестиций, районных акиматов, региональной палаты предпринимателей, а также главврачи городских государственных и частных медицинских учреждений.

Главная цель — усилить меры по расширению охвата населения мегаполиса системой социального медстрахования. Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на необходимости работы по актуализации статуса застрахованности населения среди плательщиков и потребителей медуслуг: работодателей, субъектов крупного, малого и среднего бизнеса, учащихся вузов и сузов, а также льготной категории населения.

В свою очередь, Лязат Актаева подняла вопросы усиления медорганизациями разъяснительной работы среди пациентов о перечне медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, об их доступности, включая экстренные услуги, независимо от статуса застрахованности.

Директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев доложил, что в текущем году бюджет вырос в 1,6 раза и составляет 197,6 млрд тенге, из них на противоэпидемические мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 выделено 12,5 млрд тенге. За период с марта по июль 27 265 медработникам выплачены надбавки на общую сумму 8,9 млрд тенге.

Сегодня в городе Алматы 154 медорганизации оказывают услуги в рамках системы ОСМС, из которых 62% государственной формы собственности, 38% — частной. Ведется постоянный мониторинг качества оказываемых медицинских услуг.

Так, за первое полугодие выявлено более 4 тысяч дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 200 млн тенге. По сравнению с первым полугодием прошлого года отмечается снижение дефектов.

В ходе заседания также были заслушаны доклады главврачей медорганизаций об оказании населению медпомощи в рамках ОСМС.

Председатель регионального штаба, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подчеркнул, что охват населения в рамках ОСМС необходим для обеспечения прав горожан на получение качественной медицинской помощи. Система обязательного социального медицинского страхования позволяет оказывать населению расширенный пакет медуслуг, в т. ч. на проведение дорогостоящих процедур и операций, не ограничиваясь гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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