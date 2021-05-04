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    11:46, 04 Май 2021 | GMT +6

    Усилить работу по вакцинации населения в Казахстане попросили акимов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо активно проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам массовой вакцинации населения. Об этом сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация находится на ежедневном контроле Правительства. В регионах имеется необходимое количество вакцин. Однако необходимо принять конкретные меры по следующим направлениям. Во-первых, просим акимов усилить работу по вакцинации населения в дальнейшем. В том числе необходимо увеличить охват сельского населения вакцинацией. Во-вторых, важно активно проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам массовой вакцинации населения. Информация о работе прививочных пунктов и доступности вакцин должна быть широко распространена среди населения», - обратился заместитель Премьер-Министр РК Ералы Тугжанов на заседании Правительства.

    Ералы Тугжанов также подчеркнул, что необходимо продолжить работу по внедрению проекта «Ashyq» в субъектах бизнеса.

    «На сегодняшний день проект позволяет около 3 тысячам субъектов бизнеса по республике работать в нормальных условиях, несмотря на ограничительные мероприятия. Сегодня в этом направлении работают 650 тысяч человек. Однако показатели внедрения программы по-прежнему низкие в Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях. Работа в этом направлении должна быть усилена во всех регионах. В том числе своевременное внесение данных о заболевших и контактных в информационную систему должно находиться на особом контроле акимов», - отметил заместитель Премьер-Министра.

    Ранее сообщалось, что в регионы Казахстана поставлено более 2,3 млн доз вакцин. Вакцинировано почти 1,5 млн казахстанцев первым компонентом.


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    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Акимат Минздрав РК
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