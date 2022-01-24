Усилить работу по вакцинации и ревакцинации от КВИ поручил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выступая на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, аким мегаполиса поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации от КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, по состоянию на 24 января в городе зарегистрировано 205 667 случаев коронавирусной инфекции, из них 180 006 случаев с симптомами и 25 661 без симптомов, 2910 случаев неуточненной пневмонии.

В инфекционных стационарах (3310 коек) находятся 1514 человек (из них вакцинированных 387, 189 детей), из них 42 - в крайне тяжелом, 274 - в тяжелом, 1098 - в состоянии средней степени тяжести, у 199 человек легкое течение, 1 бессимптомный.

В Алматы продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

По словам Н. Табынбаева, всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. На сегодняшний день из них функционирует –119 пунктов, в полном режиме работают 140 прививочных бригад в количестве 520 человек.

Ежедневно ведётся информационно-разъяснительная работа среди населения посредством ведущих СМИ, интернет-порталов, телеканала «Алматы», в социальных сетях.

Всего на сегодняшний день вакцинированы 1 099 187 человек, в том числе 24 695 сотрудников правоохранительных органов (полицейских, сотрудников МЧС, МО, КНБ, МВД, Службы государственной охраны РК), 35 546 (100%) педагогов, 38 983 (100%) медработников.

Вакцину Pfizer получили 37 757 человек, в том числе 2030 беременных женщин, 8173 кормящие женщины, 27 554 ребенка.

Кроме того, в городе ведется ревакцинация от КВИ. На сегодняшний день ревакцинированы 116 853 человека (Pfizer - 8674), в том числе 18 306 медработников и 6325 лиц старше 60 лет.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации, учитывая быстрое распространение в городе варианта омикрона. Обращаясь к алматинцам, аким посоветовал не затягивать с вакцинацией, а тем, кто уже прошел ее, поставить бустерную прививку.

Напомним, по матрице оценки эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в регионах Казахстана с 12 января Алматы находится в «красной» зоне.