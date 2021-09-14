Усилить работу по сдерживанию цен поручено акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по сдерживанию цен в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматам регионов следует наращивать темпы роста в секторах экономики, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, инфляция в августе текущего года выросла.

«Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Существенный рост цен отмечен в Туркестане, Нур-Султане и Кызылорде», - отметил Премьер.

«Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию цен», - заключил А. Мамин.



