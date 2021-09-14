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    10:38, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Усилить работу по сдерживанию цен поручено акимам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по сдерживанию цен в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам регионов следует наращивать темпы роста в секторах экономики, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, инфляция в августе текущего года выросла.

    «Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Существенный рост цен отмечен в Туркестане, Нур-Султане и Кызылорде», - отметил Премьер.

    «Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию цен», - заключил А. Мамин.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Экономика
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