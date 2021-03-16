Усилить работу мониторинговых групп поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии праздничных дней Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно профилактики заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматам регионов обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах, организациях образования. Не допускать проведение увеселительных мероприятий с большим скоплением людей. Тем более, что нас ожидают праздничные дни. Совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, Премьер поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить оперативное реагирование на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры.

«Все контактные с заболевшим лица должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР- тестирований», - заключил глава Правительства.