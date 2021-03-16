РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:19, 16 Март 2021 | GMT +6

    Усилить работу мониторинговых групп поручил Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии праздничных дней Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно профилактики заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам регионов обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах, организациях образования. Не допускать проведение увеселительных мероприятий с большим скоплением людей. Тем более, что нас ожидают праздничные дни. Совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, Премьер поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить оперативное реагирование на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры.

    «Все контактные с заболевшим лица должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР- тестирований», - заключил глава Правительства.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!