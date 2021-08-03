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Усилить работу мониторинговых групп поручено МВД и Минздраву

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Августа 2021, 10:15
Усилить работу мониторинговых групп поручено МВД и Минздраву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд поручений для улучшения эпидемиологической ситуации дал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех регионах со 2 августа вступили в силу усиленные ограничительные меры. Необходимо обеспечить строгое соблюдение всех принятых карантинных требований», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что сегодня проект Ashyq позволяет работать бизнесу в условиях карантинных мер.

«Акимам регионов и Министерству здравоохранения необходимо обеспечить бесперебойную работу всех больниц, первичных пунктов, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, наличие лекарств и средств защиты», - отметил Премьер.

«Также МВД и Министерству здравоохранения усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления нарушений санитарно-эпидемических норм», - заключил А. Мамин.


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