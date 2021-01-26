Усилить профилактику коронавируса призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают к мерам предосторожности: порядка 40% заражения происходит при посещении общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат Алматы, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мегаполисе во вхождении города в «красную» зону по коронавирусу, призывает жителей и гостей города усилить меры профилактики коронавирусной инфекции — соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по мере возможности отказаться от посещения общественных мест, особенно закрытых плохо проветриваемых помещений.

С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 21 276 случаев COVID-19. Показатель заражения на 100 тысяч населения — 1065,6.

Возрастной состав и места заражения за последние 3 недели января: 35,4% — 20-39 лет, 27,4% — 40-59 лет, 21,5% — 60 лет и старше; 39,6% — посещение общественных мест, 27,5% — контакт с больным КВИ в семье, 20,3% — транспорт. Также отмечается увеличение заражений в семейных мероприятиях.

На стационарном лечении с COVID-19 находятся 909 человек: 745 — в средней степени тяжести, 149 — в тяжелом состоянии, 15 — в крайне тяжелом состоянии. С симптомами КВИ под наблюдением на дому находятся 596 пациентов.

Напомним, всего в Алматы подготовлены 7011 койко-мест, из них для пациентов с КВИ — 1866.

В рамках контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в Алматы продолжают усиленно работать 32 мониторинговые группы. С начала января проведено 305 мероприятий по проверке соблюдения карантинных мер, охвачено 2305 объектов, выявлены нарушения на 153 объектах. По фактам нарушений передаются соответствующие материалы.

При этом за неделю с 17 по 24 января 2021 года проведен 101 рейд, охвачено 775 объектов, выявлено 77 объектов с нарушениями карантинных мер. Также за прошедшую неделю были обследованы ЦОНы и СпецЦОНы всех районов, общественный транспорт, аэропорт и иные общественные места.

Субъектам предпринимательства в период пандемии необходимо неукоснительно соблюдать требования мер безопасности — это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечения вентиляции и проветривания помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.