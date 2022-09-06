Усилить подготовку инженерной инфраструктуры к отопительному сезону призвал глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из запланированных 1 249 км на текущий период отремонтировано 1 176 км тепловых сетей или 94%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на текущий период низкие темпы работ в Абайской (83%, 13,1 из 15,8), Туркестанской (83%, 0,5 из 0,6) и Жетысуйской (84%, 11,2 из 13,3) областях.

«Касательно подготовки сетей водоснабжения и водоотведения. При плане 2 353 км отремонтировано 2 031 км сетей водоснабжения и водоотведения или 86%», - сказал Каирбек Ускенбаев.

На текущий период, согласно озвученным данным, по подготовке объектов водоснабжения низкие показатели в Туркестанской (70%, 134,8 из 193,2), Алматинской (72%, 385 из 534), Акмолинской (80%, 98 из 122) областях.

«Акиматам необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону», - подчеркнул К. Ускенбаев.