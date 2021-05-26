РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 26 Май 2021 | GMT +6

    Усилить пешее патрулирование во дворах и скверах в СКО поручил Ерлан Тургумбаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства внутренних дел РК находится с рабочим визитом в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

    В ходе поездки министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов посетили прокуратуру области, где обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

    Стороны подчеркнули, что для эффективной работы в новых условиях необходимо работать над улучшением технического оснащения и внедрением современных цифровых ресурсов.

    Ерлан Тургумбаев также ознакомился с выполнением задач, поставленных Главой государства по реализации основных принципов реформирования полиции. Это обеспечение открытости, прозрачности и сервисного подхода в работе с населением.

    Глава ведомства отметил, что ключевым фактором по развитию принципа «полиции шаговой доступности» является установка стационарных постов модульного типа в наиболее криминогенных и оживленных участках.

    В Петропавловске работает два таких модуля вблизи мест массового скопления людей, в том числе у торгово-развлекательных центров. Они уже показали свою эффективность. Петропавловцы приходили сюда и обращались в полицию как за консультацией, так и с заявлениями по административным правонарушениям: распитие спиртных напитков, торговля в неустановленных местах и другими жалобами.

    Посещая стационарный пост, Ерлан Тургумбаев отметил, что в СКО по плану должны установить еще 4 таких поста. Автономные помещения с современным функционалом очень удобны для несения службы патрульными и круглосуточного приема граждан.

    Кроме того, глава МВД поручил пересмотреть порядок несения службы на улицах, обеспечив эффект постоянного присутствия полиции, в том числе за счет пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах.

    В ходе визита в регион главный полицейский страны посетил Центр оперативного управления, Центр кинологической службы и кавалерийское отделение.

    Ерлан Тургумбаев также провел личный прием граждан. Североказахстанцы обращались не только по вопросам общественной безопасности, но и выражали благодарность.

    Так, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанского университета рассказала, что сотрудники специального государственного архива областной полиции помогли ей собрать необходимые сведения в отношении репрессированных.

    Также Ерлан Тургумбаев встретился с личным составом. Он отметил, что СКО является областью, граничащей сразу с тремя областями Российской Федерации: Курганской, Тюменской и Омской. Это накладывает определенную специфику на работу всей полиции региона.

    В связи с этим министр поручил держать на постоянном контроле вопросы, связанные с незаконной миграцией, интернет-мошенничеством, скотокрадством, распространением синтетических наркотиков, поскольку эти виды преступлений часто носят трансграничный характер и для борьбы с ними необходимо тесное взаимодействие с зарубежными коллегами.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Закон и право Цифровой Казахстан Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!