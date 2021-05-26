Усилить пешее патрулирование во дворах и скверах в СКО поручил Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства внутренних дел РК находится с рабочим визитом в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе поездки министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов посетили прокуратуру области, где обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

Стороны подчеркнули, что для эффективной работы в новых условиях необходимо работать над улучшением технического оснащения и внедрением современных цифровых ресурсов.

Ерлан Тургумбаев также ознакомился с выполнением задач, поставленных Главой государства по реализации основных принципов реформирования полиции. Это обеспечение открытости, прозрачности и сервисного подхода в работе с населением.

Глава ведомства отметил, что ключевым фактором по развитию принципа «полиции шаговой доступности» является установка стационарных постов модульного типа в наиболее криминогенных и оживленных участках.

В Петропавловске работает два таких модуля вблизи мест массового скопления людей, в том числе у торгово-развлекательных центров. Они уже показали свою эффективность. Петропавловцы приходили сюда и обращались в полицию как за консультацией, так и с заявлениями по административным правонарушениям: распитие спиртных напитков, торговля в неустановленных местах и другими жалобами.

Посещая стационарный пост, Ерлан Тургумбаев отметил, что в СКО по плану должны установить еще 4 таких поста. Автономные помещения с современным функционалом очень удобны для несения службы патрульными и круглосуточного приема граждан.

Кроме того, глава МВД поручил пересмотреть порядок несения службы на улицах, обеспечив эффект постоянного присутствия полиции, в том числе за счет пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах.

В ходе визита в регион главный полицейский страны посетил Центр оперативного управления, Центр кинологической службы и кавалерийское отделение.

Ерлан Тургумбаев также провел личный прием граждан. Североказахстанцы обращались не только по вопросам общественной безопасности, но и выражали благодарность.

Так, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанского университета рассказала, что сотрудники специального государственного архива областной полиции помогли ей собрать необходимые сведения в отношении репрессированных.

Также Ерлан Тургумбаев встретился с личным составом. Он отметил, что СКО является областью, граничащей сразу с тремя областями Российской Федерации: Курганской, Тюменской и Омской. Это накладывает определенную специфику на работу всей полиции региона.

В связи с этим министр поручил держать на постоянном контроле вопросы, связанные с незаконной миграцией, интернет-мошенничеством, скотокрадством, распространением синтетических наркотиков, поскольку эти виды преступлений часто носят трансграничный характер и для борьбы с ними необходимо тесное взаимодействие с зарубежными коллегами.