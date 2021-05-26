Усилить патрулирование во дворах и скверах поручил Ерлан Тургумбаев в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с рабочим визитом находятся министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, главу МВД РК интересовало выполнение задач, поставленных Главой государства по реализации основных принципов реформирования полиции. В частности, обеспечение открытости, прозрачности и сервисного подхода в работе с населением.

Принцип полиции в шаговой доступности обеспечивают стационарные посты модульного типа. В Петропавловске их два. Горожане обращаются за консультацией и с заявлениями по административным правонарушениям: распитие спиртных напитков, торговля в неустановленных местах - и другими жалобами.

Е. Тургумбаев отметил, что в регионе по плану должны установить еще четыре таких поста. Он поручил пересмотреть порядок несения службы на улицах, обеспечить эффект постоянного присутствия полиции, в том числе за счет пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах.

На встрече с личным составом Е. Тургумбаев отметил, что область является приграничной. Это подразумевает определенную специфику работы всей полиции региона. Он поручил держать на постоянном контроле вопросы, связанные с незаконной миграцией, интернет-мошенничеством, скотокрадством, распространением синтетических наркотиков. Именно эти виды преступлений часто носят трансграничный характер и для борьбы с ними необходимо тесное взаимодействие с зарубежными коллегами.

В регионе министр МВД РК посетил Центр оперативного управления, Центр кинологической службы и кавалерийское отделение, провел личный прием граждан.